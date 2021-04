Astrazeneca, Figliuolo manda un generale a studiare il modello lucano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Replicare il “modello Basilicata” in tutto il Paese. Se si arriverà a una direttiva nazionale si capirà nei prossimi giorni, per ora il generale Francesco Paolo Figliuolo sta valutando l’ipotesi. Per questo, stamattina, ha inviato a Potenza il generale del comando logistico dell’Esercito, Antonio Battistini, suo stretto collaboratore. Missione: studiare l’iniziativa organizzata dalla Regione per accelerare sulla campagna vaccinale e smaltire le dosi rimaste del vaccino Astrazeneca. Ossia “l’open day” grazie al quale da lunedì 12 aprile a oggi, mercoledì 14 aprile, in tre giorni sono stati vaccinati con farmaco anglo svedese centinaia di lucani di età compresa tra i 60 e i 79 anniche non si erano prenotati. Il vaccino - hanno spiegato al consigliere di Figliuolo il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Replicare il “Basilicata” in tutto il Paese. Se si arriverà a una direttiva nazionale si capirà nei prossimi giorni, per ora ilFrancesco Paolosta valutando l’ipotesi. Per questo, stamattina, ha inviato a Potenza ildel comando logistico dell’Esercito, Antonio Battistini, suo stretto collaboratore. Missione:l’iniziativa organizzata dalla Regione per accelerare sulla campagna vaccinale e smaltire le dosi rimaste del vaccino. Ossia “l’open day” grazie al quale da lunedì 12 aprile a oggi, mercoledì 14 aprile, in tre giorni sono stati vaccinati con farmaco anglo svedese centinaia di lucani di età compresa tra i 60 e i 79 anniche non si erano prenotati. Il vaccino - hanno spiegato al consigliere diil ...

