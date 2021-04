Apple annuncia un evento per il 20 aprile: i prodotti in arrivo e come seguirlo in diretta streaming (Di mercoledì 14 aprile 2021) Apple sta per presentare tanti nuovi prodotti all’interno del primo evento del 2021, in programma per il prossimo 20 aprile. Dopo un mese di tentennamenti e rinvii – forse a causa della crisi profonda nella produzione dei semiconduttori che sta colpendo duramente tutti i colossi tech mondiali – la Mela ufficializza il keynote di lancio dall'Apple Park, in programma il 20 aprile alle 19, ora italiana, che sarà disponibile in diretta streaming sul sito ufficiale Apple, sull'app Apple TV e su YouTube. In prossimità dell'evento, Apple fornirà i link di accesso alla diretta sui propri canali ufficiali. https://twitter.com/gregjoz/status/1382004503155634179Cosa bolle in ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021)sta per presentare tanti nuoviall’interno del primodel 2021, in programma per il prossimo 20. Dopo un mese di tentennamenti e rinvii – forse a causa della crisi profonda nella produzione dei semiconduttori che sta colpendo duramente tutti i colossi tech mondiali – la Mela ufficializza il keynote di lancio dall'Park, in programma il 20alle 19, ora italiana, che sarà disponibile insul sito ufficiale, sull'appTV e su YouTube. In prossimità dell'fornirà i link di accesso allasui propri canali ufficiali. https://twitter.com/gregjoz/status/1382004503155634179Cosa bolle in ...

Canon prepara a EOS R3: la mirrorless professionale ultra - reattiva Con un gesto a sorpresa Canon annuncia ufficialmente di star sviluppando la sua nuova Mirorrless professionale EOS R3 con un ... EOS R5 e EOS R6, sull'App Store di Apple a giugno. La compatibilità con ...

Apple annuncia UFFICIALMENTE l’evento “Spring Loaded” che si terrà il 20 Aprile! Come avevamo previsto questa mattina, Apple ha ufficialmente annunciato il prossimo evento che si terrà il 20 Aprile. Sarà un evento soltanto online, pre-registrato, come quelli degli ultimi mesi a ca ...

Parallels porta Windows 10 on ARM sui nuovi Mac basati su chip Apple M1 Parallels ha annunciato oggi il lancio di Parallels Desktop 16.5 per Mac basati su SoC Apple M1 e CPU Intel. La novità più importante è senza dubbio la possibilità di eseguire Windows 10 on ARM, ...

