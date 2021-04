SBK test Aragon | Rinaldi | ' L' uscita di curva il mio problema primario'

(Di martedì 13 aprile 2021) Giornata di lavoro quella odierna per i due portacolori del team Ducati Aruba Michaele Scott Redding, che hanno chiuso la giornata rispettivamente in seconda e terza posizione, alle spalle ...

Ultime Notizie dalla rete : SBK test

Aragon, Chaz Davies: 'Rispetto a Barcellona, passi avanti'Il numero 7 si è messo dietro i colleghi ufficiali nel primo giorno dial Motorland. La soddisfazione dell'alto e biondo pilota britannico è contenuta ma significativa. Vuol dire che ...I motori sono tornati ad accendersi stamani, alle ore 10, quando si è alzato il sipario sulla seconda e ultima giornata di test ad Aragon, che vede impegnate le squadre Ducati e Yamaha con i ...“Oggi ho lavorato abbastanza bene – apre Michael – ed il feeling non è male, ma dopo i precedenti test e questa giornata è chiaro che devo migliorare in uscita di curva, dato che non sono ...