Maradona manteneva parenti e amici, in sei anni spese 4,8 milioni per loro (Di martedì 13 aprile 2021) 4,799 milioni di dollari in regali a parenti e amici. E' la somma delle elargizioni di Diego Armando Maradona tra il 2014 e il 2020 che emergono dall'analisi dei registri contabili del legale del Pibe, Matias Morla. Registri in cui c'è di tutto, come riporta la Gazzetta dello Sport: auto, appartamenti, vacanze, assicurazioni mediche, visite specialistiche, spese alimentari, conti di parrucchiere ed estetiste e persino bollette telefoniche. Tutte spese assicurate da Diego, che manteneva generosamente uno stuolo di persone pagando loro le spese più disparate. I maggiori beneficiari erano i suoi cinque figli, seguiti dalla ex moglie, Claudia Villafane, le due ex compagne (Veronica Ojeda e Rocio Oliva), i fratelli Hugo e Raul e le ...

