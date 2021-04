“Lukaku può pulirgli i piedi”: il confronto impietoso con l’ex Inter (Di martedì 13 aprile 2021) Non bastano i 21 gol in campionato e la leadership in un’Inter che sta per tornare a vincere: ancora critiche a Lukaku Ventuno gol in campionato, ventisette in stagione e ben 61 in meno di due anni con la maglia dell’Inter. Questi i numeri di Romelu Lukaku, l’attaccante voluto ad ogni costo da Antonio Conte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 aprile 2021) Non bastano i 21 gol in campionato e la leadership in un’che sta per tornare a vincere: ancora critiche aVentuno gol in campionato, ventisette in stagione e ben 61 in meno di due anni con la maglia dell’. Questi i numeri di Romelu, l’attaccante voluto ad ogni costo da Antonio Conte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku può Lo scudetto in arrivo, la Champions e Suning: l'Inter ora ha meno bisogno della Juve di vendere un big ... l'Inter può guardare con più forza al mercato, sia a quello in entrata che a quello in uscita. Con la fiducia di poter resistere agli assalti , che ci saranno, per i vari Lukaku, Lautaro, Hakimi, ...

Inter, così Conte ha trasformato Bastoni, Barella, Lautaro e Lukaku L'allenatore a più riprese, in queste quasi due stagioni, ha ripetuto: " Lukaku è un diamante grezzo, può ancora migliorare" . L'acquisto più costoso della storia dell'Inter ha sempre segnato tanto, ...

