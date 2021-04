Dopo la sospensione in Usa | vertice tra Aifa e ministero della Salute sul vaccino Johnson & Johnson

(Di martedì 13 aprile 2021) Questo pomeriggio – martedì 13 aprile – alle 16 è stata fissata una riunione alcon l’sullo sfondonotizia arrivata da oltreoceano, dove ilmonodose diè stato sospeso su richiesta dalla Food and Drug Administration e dei Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità dello Stato americano in materia di controllo sulla sanità pubblica. Dagli Usa all’Australia La decisione delle autorità americane per laprecauzionale delè dovuta ad alcuni casi di trombosi avvenuti in 6 persone che avevano ricevuto il. La stessa azienda produttrice del ...

... proprio nelle stesse ore in cui gli Usa ne decidevano la, le prime 184mila dosi del ... Ma,lo stop negli Usa, si attendono le decisioni che arriveranno da Oltreoceano. Segui la nostra ...Il tuttoche una persona è morta ed una versa in gravi condizioni in seguito alla ... Anche in questi casi laprecauzionale viene definita per "eccesso di prudenza", visto che - come ha ...Negli Stati Uniti stop all’uso del vaccino Johnson & Johnson dopo che sei persone hanno sviluppato una malattia rara con coaguli di sangue entro due settimane dalla somministrazione. Le agenzie ...WASHINGTON, 13 APR - Dopo l'indicazione delle autorità federali statunitensi che hanno raccomandato di sospendere il vaccino Johnson&Johnson, molti stati Usa si stanno adeguando. A New York tutti gli ...