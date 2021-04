Daydreamer, non lo vedremo mai in Italia | I fan ci speravano (Di martedì 13 aprile 2021) Daydreamer Le ali del sogno non lo vedremo mai in Italia rispetto a quanto visto in Turchia. La soap opera è sempre più amata dal pubblico Italiano. DaydreamerPrima di raccontare qualsiasi cosa però andiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, 13 aprile 2021, in onda su Canale 5 e con Can Yaman protagonista. Tra le nuove comparse ci sarà quella di Julio Exposito il misterioso giovane interpretato dal brillante Adrian Reyes. Subito appena entrato in scena farà delle strane domande a tutti i residenti del posto su Bellita del Campo e Jose Miguel Dominguez. LEGGI ANCHE >>> La confessione di Iva Zanicchi su Can Yaman Intanto il secondo confesserà alla moglie, la prima, che è stata Margarita Carrion, quella che si credeva essere un’amica, ad avvelenarla. La donna ... Leggi su altranotizia (Di martedì 13 aprile 2021)Le ali del sogno non lomai inrispetto a quanto visto in Turchia. La soap opera è sempre più amata dal pubblicono.Prima di raccontare qualsiasi cosa però andiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, 13 aprile 2021, in onda su Canale 5 e con Can Yaman protagonista. Tra le nuove comparse ci sarà quella di Julio Exposito il misterioso giovane interpretato dal brillante Adrian Reyes. Subito appena entrato in scena farà delle strane domande a tutti i residenti del posto su Bellita del Campo e Jose Miguel Dominguez. LEGGI ANCHE >>> La confessione di Iva Zanicchi su Can Yaman Intanto il secondo confesserà alla moglie, la prima, che è stata Margarita Carrion, quella che si credeva essere un’amica, ad avvelenarla. La donna ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer non Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 14 aprile 2021: un rivale in amore per Emre? Daydreamer - Le ali del sogno tornerà mercoledì 14 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot ... il padre di Sanem scopre che lei è andata al locale con Can per un incontro di lavoro, e non sembra ...

Can Yaman e Diletta Leotta: il matrimonio è stato rimandato Gossip Niente fiori d'arancio per l'attore turco e la conduttrice di DAZN Pubblicato su 12 Aprile 2021 Can Yaman e Diletta Leotta non si sposano più. Nei giorni scorsi la star di Daydreamer ha chiesto la mano della conduttrice siciliana. Una proposta di matrimonio che ha molto stupito Diletta, che ha preferito prendere del tempo ...

Daydreamer, non lo vedremo mai in Italia | I fan ci speravano Altranotizia DayDreamer, trame al 23 aprile: la sorella di Leyla pianifica un viaggio con il fidanzato Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer in onda dal 19 al 23 aprile svelano che un incidente d'auto sconvolgerà le vite di Can e Sanem ...

DayDreamer, anticipazioni al 23/4: l'auto di Can e Sanem verrà travolta da un camion Nelle puntate di DayDreamer in onda da lunedì 19 a venerdì ... La ragazza accetterà e per questo motivo si recherà dai suoi genitori non solo per annunciarli di essere tornata con Can, ma ...

