Cassano | “Il Milan non è più forte delle altre ma è più squadra” | News

(Di martedì 13 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Antonioha detto la sua sul, impegnato nella lotta per un posto per la prossima Champions League

Advertising

ardhi10 : Antonio Cassano : - Milan & Inter - Fabio Capello (Roma & Madrid) - Euro (2004, 2008, 2012), WC (2014) - Milan (Ser… - Milannews24_com : Cassano: «Ci siamo tutti ricreduti sul Milan, nonostante una cosa» - davide86971596 : @Claudia_CIau è una provocazione di un giocatore che non potrà per mentalità fare l allenatore le squadre che vinco… - zazoomblog : Milan Cassano: «Benzina finita? Intanto continuano a vincere» - #Milan #Cassano: #«Benzina #finita? - MilanWorldForum : Cassano sul Milan:'Senza fenomeni, ma...' Le dichiarazioni -) -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Milan

1 Intervenuto live su BoboTv, l'ex attaccante di, Roma e Inter, Antonio, ha parlato della stagione del club rossonero. NON È PIU' FORTE DELLE ALTRE - 'Pioli ha creato una squadra, un gruppo unito. Dalla sconfitta contro l'Atalanta in ...Antonioritratta la sua versione sul: ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante sulla squadra di Pioli Antonioha parlato anche dele di Pioli nel corso della diretta su Bobo TV. Le parole dell'ex calciatore: "Continuiamo a dire che hanno finito la benzina, che non vincono. Ma ilsta ...Zappacosta ha fatto il jolly di fascia destra e sinistra, da difendere e soprattutto attaccare. Il Genoa perde un punto di forza e visto il ko di Pellegrini e i problemi attuali di Czyborra al tecnico ...Cassino che inizia subito benissimo ... 0/1), Alessio Policari 0 (0/0, 0/0), Milan Manojlovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Stefano Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0) ...