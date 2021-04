Capcom completa l' indagine sull' attacco hacker | sono circa 390 000 gli account interessati

(Di martedì 13 aprile 2021) Lo scorso novembre,aveva dichiarato di essere stata vittima di unche ha visto centinaia di migliaia di dati personali rubati dai suoi server, inclusi i nomi e gli indirizzi di clienti ed ex dipendenti. Ora la società sembra aver terminato questae in una nuova dichiarazioneafferma che nessuna carta di credito è stata esposta. "Tutte le transazioni online e così viagestite da un fornitore di servizi di terze parti su un sistema separato (non coinvolto in questo), e come talenon conserva internamente tali informazioni", si legge nella dichiarazione. Anche se il nuovo aggiornamento riporta che il numero totale diconfermati definitivamente compromessi è di 15.649, un ...

L'indagine sull'attacco hacker da parte di Capcom è terminata: gli account interessati ammontano a circa 390.000.
Sappiamo già che Dragon's Dogma 2 è in fase di sviluppo grazie ai leak della Capcom, che hanno rivelato la roadmap completa del publisher per gli anni a venire. Nella roadmap trapelata, il sequel di ...