Ag. Kvaratskhelia: “Se non credessi in lui lo avrei dato a Genoa o Udinese” (Di martedì 13 aprile 2021) Le ultime sul calciomercato del Milan. Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato del futuro del giocatore accostato ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 aprile 2021) Le ultime sul calciomercato del Milan. Mamuka Jugeli, agente di Khvicha, ha parlato del futuro del giocatore accostato ai rossoneri

Advertising

PianetaMilan : L'agente del georgiano parla anche del #Milan ???? Ma che frecciatina a #Genoa e #Udinese ???? - MCalcioNews : Ag. Kvaratskhelia: 'Se non credessi in lui l'avrei già dato al Genoa o all'Udinese. In futuro andrà al Real Madrid,… - tuttoatalanta : TA24 MERCATO - Ag. Kvaratskhelia: 'Se non credessi nel suo futuro lo avrei già dato al Genoa o all'Udinese'… - TuttoMercatoWeb : Ag. Kvaratskhelia: 'Se non credessi nel suo futuro lo avrei già dato al Genoa o all'Udinese' - PianetaMilan : Non conoscete #Kvaratskhelia? Ecco gol e migliori giocate del georgiano che piace al #Milan ? -