Zaki lascia alla fidanzata un messaggio in italiano | “Ancora resistendo”

(Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Patrick Zaki “sta cercando di adattarsi a stare in prigione” e forse “ha perso la speranza di essere presto libero” anche se “sta rimanendo forte per coloro che ama”. È quanto racconta la fidanzata di Zaki, che oggi ha potuto fare visita in carcere all’attivista e studente dell’Università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020, e che ha raccontato il suo incontro alla pagina Facebook ‘Patrick libero’. Post ripreso poi anche dal profilo ufficiale del movimento delle 6000 Sardine.

Advertising

fmonaldi65 : RT @SenatoreF: che democrazia è la nostra, che lascia giovani impegnati nella difesa dei diritti civili, nelle mani di un dittatore e ne a… - Ida775101401 : @minasettembre @MilkoSichinolfi Questa ennesima prova di forza egiziana ci lascia impotenti e senza parole...stanno… - SenatoreF : RT @SenatoreF: che democrazia è la nostra, che lascia giovani impegnati nella difesa dei diritti civili, nelle mani di un dittatore e ne a… - lallafras : RT @SenatoreF: che democrazia è la nostra, che lascia giovani impegnati nella difesa dei diritti civili, nelle mani di un dittatore e ne a… - vitcastagna : RT @SenatoreF: che democrazia è la nostra, che lascia giovani impegnati nella difesa dei diritti civili, nelle mani di un dittatore e ne a… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki lascia

L'Espresso

...e criticità del gruppo Lega "Dall'incarcerazione di Patrickè passato più di un anno; noi italiani abbiamo già dovuto subire schiaffi morali per il caso Regeni, che ancora oggil'amaro in ...L'appuntamento con la serie con Missy Peregrym, Zeekoe Sela Ward è fissato per oggi, 13 marzo,...corpo è stato legato ad un peso che l'ha tenuta sott'acqua per tutto questo tempo e questo...E' confuso per l'ennesimo prolungamento della detenzione preventiva. E dice ai suoi amici italiani: "Sto resistendo". E' il sito degli attivisti che lottano per la sua liberazione a informare dell'inc ...Draghi ha dato del dittatore a Erdogan: l’ha chiamato per quello che è davvero, non ha lasciato spazio a parole di circostanza o ad un linguaggio mediatore tipico della politica. La realtà sbattuta in ...