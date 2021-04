Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 18:15 (Di lunedì 12 aprile 2021) Viabilità DEL 12 APRILE 2021 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA NOTIZIA DELLA PONTINA, CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, E CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA VIA VALLELATA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE Roma. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA APRILIANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA; PERMANGONO DISAGI SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA IN ENTRAMBE LE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)DEL 12 APRILEORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA NOTIZIA DELLA PONTINA, CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, E CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA VIA VALLELATA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA APRILIANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA; PERMANGONO DISAGI SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA IN ENTRAMBE LE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Baristi e ristoratori vicentini della Fipe domani a Roma per protesta. Oggi tensione nella capitale Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle ... IL PRESIDENTE BARATTO DOMANI A ROMA PER LA PROTESTA NAZIONALE DI FIPE I rappresentanti dei settori bar e ...

Alta tensione alla manifestazione dei ristoratori ...si è spostata poi senza autorizzazione bloccando anche il traffico nel centro di Roma, la polizia ...un nostro diritto" Diverse le pattuglie anche della Polizia Locale impegnate nei servizi di viabilità ...

