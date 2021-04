«The Queen»: Max Casacci trasforma il ronzio delle api in musica (Di lunedì 12 aprile 2021) Possono i ronzii e i suoni delle api e il cigolio delle arnie e degli attrezzi da apicoltore dare vita a una composizione musicale armoniosa e melodica? Se vi chiamate Max Casacci, la risposta è sì. Il brano è The Queen, è il terzo estratto dall’album Earthphonia realizzato da Casacci servendosi esclusivamente dei suoni e dei rumori della natura, e noi di VanityFair.it ve lo mostriamo qui sotto in anteprima. Il titolo rimanda, neanche troppo velatamente, all’ape regina, il cui verso campionato viene trasformato in un oboe immaginario, mentre lo stile barocco che lo circonda descrive, in suo onore, la struttura «monarchica» dell’alveare. https://www.youtube.com/watch?v=9YcC1OI5iQY Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Possono i ronzii e i suoni delle api e il cigolio delle arnie e degli attrezzi da apicoltore dare vita a una composizione musicale armoniosa e melodica? Se vi chiamate Max Casacci, la risposta è sì. Il brano è The Queen, è il terzo estratto dall’album Earthphonia realizzato da Casacci servendosi esclusivamente dei suoni e dei rumori della natura, e noi di VanityFair.it ve lo mostriamo qui sotto in anteprima. Il titolo rimanda, neanche troppo velatamente, all’ape regina, il cui verso campionato viene trasformato in un oboe immaginario, mentre lo stile barocco che lo circonda descrive, in suo onore, la struttura «monarchica» dell’alveare. https://www.youtube.com/watch?v=9YcC1OI5iQY

