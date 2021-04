Advertising

TV7Benevento : Pd: Schifani, 'Paese in difficoltà, imprudente spingere su temi divisivi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Schifani Paese

SardiniaPost

Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato, consigliere politico di Silvio Berlusconi, ...al richiamo del Presidente della Repubblica per un governo capace di mettere in sicurezza il-...Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato, consigliere politico del presidente Silvio ...ad un passaggio decisivo per garantire finalmente un salto di qualità infrastrutturale del...Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi ... della Repubblica per un governo capace di mettere in sicurezza il Paese -aggiunge- ogni partito ha ...Quest’anno la manifestazione è intitolata “il coraggio di ogni giorno” ed è dedicata all’impegno di tutti i cittadini che in questi mesi di emergenza del Paese, con responsabilità e sacrificio hanno ...