Neima Ezza, ecco chi è il rapper che ha scatenato la guerriglia con la polizia per un suo video a San Siro (Di lunedì 12 aprile 2021) La sua ribollente crew ha fatto intervenire la polizia coi lacrimogeni. Neima Ezza, il 20enne rapper nato in Marocco ma cresciuto tra San Siro e Baggio a Milano, probabilmente l'aveva messo in conto. Quando sabato scorso, nella prima zona fuori la cerchia dei Bastioni a nord ovest del centro del capoluogo lombardo, si erano riuniti 300 ragazzi tra i 16 e i 20 anni per seguire le riprese di uno dei video di Neima Ezza, la polizia è dovuta intervenire prima per fare controlli antiCovid poi per far scendere decine e decine di ragazzi saliti sui tettucci delle auto in sosta per cantare e ballare al ritmo delle parole del loro rapper di quartiere. Potenza della musica. I cosiddetti assembramenti sono finiti prima con ...

