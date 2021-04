' Io Apro' | tra i manifestanti spunta CasaPound | scontri con la polizia

(Di lunedì 12 aprile 2021) La manifestazione 'Io' a Roma sfocia in tensione con le forze dell'ordine e lancio di petardi e oggetti: piazza San Silvestro vede i ristoratori, cui si sono affiancati anche gli esponenti di ...

Come già successo in altre occasioni,i ristoratori che hanno dato vita al movimento "Io", molto probabilmente si sono infiltrati anche gruppi estremisti estranei alle ragioni della protesta.MANIFESTAZIONE 'IO', VIDEO DIRETTA ROMA/ Scontri ristoratori - polizia: un ferito Fratelli d'...i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Calenda al 3,3% (=), Italia Viva al 3,2% (+...quello aperto con la moglie Meghan Markle dopo che i due hanno rinunciato ad essere membri senior della famiglia reale. Due saluti diversi, nella forma e nei contenuti, a dimostrazione della distanza ...La manifestazione 'Io Apro' a Roma sfocia in tensione con le forze dell'ordine ... Molte le bandiere col tricolore sventolate tra i fumogeni bianchi, rossi e verdi. "Diranno che siamo dell'estrema ...