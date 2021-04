Guidato da una donna e fondato su iscritti e primarie Il Pd futuro secondo Enrico Letta

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) Non il partito della “leadership carismatica individuale” ma dell’”intelligenza collettiva”. Non il partito del Nazareno, della “sede centrale con un grande ufficio di comunicazione”, ma della “prossimità, delle periferie, dei territori lontani, dei centri minori, della provincia”. Non il partito “del potere e del sistema” bensì capace “di rigenerarsi se andrà all’opposizione”. Il partito (anche) di “quelli che non ce la fanno”. A un mese dalla sua elezione a segretario – era domenica 14 marzo –delinea il suo Pd, che auspica dopo di luida una, battendo su due tasti: identità e modernità. Rilancia i “diritti” come ius soli e e ddl Zan, promette, rimette al centro gli. E vuole una forza completamente europea, con i gruppi parlamentari di ...