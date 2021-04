Errani-McHale in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Charleston 2 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sarasfiderà al primo turno del Wta 250 dil’americana Christina. Dopo il buon cammino sulla terra rossa di Bogotà, la romagnola non si ferma e continua la sua cavalcata verso il ritorno in top-100. In palio un secondo turno piuttosto complicato, in ogni caso, contro la vincente del match tra Osorio Serrano-Linette. La sfida andrà in scena martedì 13 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. SportFace.