Diasorin acquista Luminex | vola in Borsa +8%

(Di lunedì 12 aprile 2021)indopo l'acquisizione dell'azienda americanaCorporation per un prezzo in contanti pari a 37 dollari (31,1 euro) per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise ...

vola in Borsa dopo l'acquisizione dell'azienda americana Luminex Corporation per un prezzo in contanti pari a 37 dollari (31,1 euro) per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise ...Con riferimento al bridge loan,valutera' diverse opzioni di rifinanziamento. A seguito dell'operazione la leva finanziaria del gruppo, prendendo come riferimento i valori combined al 2020 e ...DiaSorin, azienda italiana della diagnostica, ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la fusione con Luminex (Usa). Quotazione e valore. Il consiglio d’amministrazione di DiaSorin ha approvato a ...DiaSorin ha raggiunto un accordo per acquisire l’americana Luminex Corporation per un prezzo in contanti di 37 dollari per azione, pari ad un equity value e a un enterprise value di circa 1,8 miliardi ...