Benevento-Sassuolo | Foggia | “Programmiamo il futuro con Inzaghi”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Ildisu una panchina di una big? Intanto guadagniamoci unin questa categoria e lo faremo programmando con Pippo come stiamo facendo da due anni e anche in questi mesi. Poi il mercato è imprevedibile, se avra’ l’occasione di andare in un grande club significa che ilha portato bene anche a lui”. Queste le parole di Pasquale, ds dei sanniti, ai microfoni di Sky Sport. E su Gaich: “E’ un calciatore forte che può dire la sua anche in serie A – aggiunge – Ha ampi margini di miglioramento, se dovessimo giocare ancora in A lo terremo”. SportFace.

LE FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Sau, Gaich. ALL.: F. Inzaghi.(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, G. ...0 - 0 LIVE(5 - 3 - 2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Sau, Gaich. All. F. Inzaghi(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; ...LA PARTITA IN DIRETTA LE FORMAZIONI BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Sau, Gaich. ALL.: F. Inzaghi. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, ...Tutto pronto per il posticipo tra BEnevento e Sassuolo. Gara importante per i giallorossi che dopo la sconfitta del Cagliari potrebbe allungare in maniera decisa verso la salvezza. Sarà necessario, ...