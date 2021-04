Benevento, l’occasione è ghiotta: De Zerbi mente ma non troppo (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pensare a se stessi e non guardare a quello che fanno gli altri. Un mantra, ribadito ieri in conferenza stampa da Filippo Inzaghi mentre il quadro della 30^ giornata di serie A si andava completando. E’ vero che il destino è saldamente nelle mani della Strega, ma uno sguardo alle altre e alla classifica è stato inevitabile gettarlo, soprattutto quando il calendario ti obbliga ad attendere il lunedì sera per scendere in campo. La notizia migliore, SuperPippo, l’aveva già ricevuta prima ancora di presentarsi davanti ai microfoni per parlare dell’impegno con il Sassuolo. La sconfitta del Cagliari a Milano contro l’Inter ha cancellato in un colpo solo le notizie agrodolci del sabato. La vittoria del Torino sul campo dell’Udinese era stata la nota stonata dei tre anticipi che avevano affossato le speranze del Parma e, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Pensare a se stessi e non guardare a quello che fanno gli altri. Un mantra, ribadito ieri in conferenza stampa da Filippo Inzaghi mentre il quadro della 30^ giornata di serie A si andava completando. E’ vero che il destino è saldanelle mani della Strega, ma uno sguardo alle altre e alla classifica è stato inevitabile gettarlo, soprattutto quando il calendario ti obbliga ad attendere il lunedì sera per scendere in campo. La notizia migliore, SuperPippo, l’aveva già ricevuta prima ancora di presentarsi davanti ai microfoni per parlare dell’impegno con il Sassuolo. La sconfitta del Cagliari a Milano contro l’Inter ha cancellato in un colpo solo le notizie agrodolci del sabato. La vittoria del Torino sul campo dell’Udinese era stata la nota stonata dei tre anticipi che avevano affossato le speranze del Parma e, ...

