Sciopero di metro, bus e treni in arrivo (Di domenica 11 aprile 2021) Il prossimo venerdì 23 aprile ci sarà uno Sciopero generale dei trasporti. Il sindacato Orsa ha proclamato un'agitazione nazionale che coinvolgerà i lavori del settore ferroviario e del trasporto ... Leggi su milanotoday (Di domenica 11 aprile 2021) Il prossimo venerdì 23 aprile ci sarà unogenerale dei trasporti. Il sindacato Orsa ha proclamato un'agitazione nazionale che coinvolgerà i lavori del settore ferroviario e del trasporto ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Un’agitazione nazionale indetta dal sindacato Orsa coinvolgerà il settore ferroviario e del trasporto pubblico locale ?? #s… - MiTomorrow : Un’agitazione nazionale indetta dal sindacato Orsa coinvolgerà il settore ferroviario e del trasporto pubblico loca… - Cinquantenni : #6aprile #Cgil #Cisl #Uil turni di #vaccinazione in ritardo per i #lavoratori #bus #metro #tram a #Milano è in arri… - Avvocatinforma : Oggi bus, tram, treni e metro fermi per lo sciopero generale. Orari e modalità cambiano da città a città - Il Sole… -