Salvatore Giglio pubblica “Il cielo sopra Bellini”

(Di domenica 11 aprile 2021) In libreria “Il” (Algra Editore) di: una raccolta di racconti brevi, che racconta di Catania e delle sue contraddizioni È disponibile in libreria e negli store digitali “Il” (Algra Editore) di, con la prefazione di Alessandro Russo. “Il” è una raccolta di racconti brevi, che racconta di… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

wordsandmore1 : RT @libridalsalotto: Il cielo sopra Bellini di Salvatore Giglio (Algra Editore) - libridalsalotto : Il cielo sopra Bellini di Salvatore Giglio (Algra Editore) - BScardilli : RT @ScardilliP: Intervista allo scrittore catanese Salvatore Giglio - ScardilliP : Intervista allo scrittore catanese Salvatore Giglio - BScardilli : Intervista allo scrittore catanese Salvatore Giglio -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Giglio

Corriere Nazionale

IMPERIA : Dani, Scannapieco, Malandrino, Grandoni (87 DiL.), De Bode, Virga, Capra,, Donaggio, Gnecchi (77 Malltezi), Minasso (71 Cassata). A disposizione di mister Lupo: Trucco, ...... il vicesindacoSecchi e l'intera giunta comunale hanno voluto ricordare i loro ... A perdere la vita in quell'occasione furono Angelo Canu di 28 anni, la moglie Alessandradi 26, le ...Sono partiti stamattina i lavori di rinnovamento e adeguamento delle sale operatorie dell’ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta in vista della riapertura delle stesse che, stando a quanto annunci ...Dark Foundation ha sgroppato prima di entrare nelle gabbie per il Premio Pisa e Dario è volato rovinosamente a terra. Frattura composta dell'acetabolo (non dovrà essere operato) e di due costole e sch ...