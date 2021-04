Roma-Bologna, Fonseca: “Turnover ovvio, in difficoltà nel primo tempo. Spinazzola? Assenza importante, con l’Ajax…” (Di domenica 11 aprile 2021) Le parole del tecnico portoghese dopo il successo contro il Bologna.A margine del successo interno contro la formazione felsiena di Sinisa Mihajlovic, il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni del format di Sky Sport, per analizzare il successo dell'olimpico contro il Bologna, nonostante l'ampio Turnover, dopo la vittoria di Amsterdam in Europa League contro l'Ajax."Abbiamo cambiato tanti calciatori, abbiamo avuto difficoltà nei primi venti minuti mentre il secondo tempo è stato totalmente diverso. Mkhitaryan ha fatto solo un allenamento con noi, vediamo come starà e penso che è importante averlo per la prossima partita".LA CONDIZIONE IN VISTA DELL'EUROPA LEAGUE - "Sarà una partita difficilissima, è una squadra fortissima e dobbiamo rimanere ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Le parole del tecnico portoghese dopo il successo contro il.A margine del successo interno contro la formazione felsiena di Sinisa Mihajlovic, il tecnico dei giallorossi, Pauloha parlato ai microfoni del format di Sky Sport, per analizzare il successo dell'olimpico contro il, nonostante l'ampio, dopo la vittoria di Amsterdam in Europa League contro l'Ajax."Abbiamo cambiato tanti calciatori, abbiamo avutonei primi venti minuti mentre il secondoè stato totalmente diverso. Mkhitaryan ha fatto solo un allenamento con noi, vediamo come starà e penso che èaverlo per la prossima partita".LA CONDIZIONE IN VISTA DELL'EUROPA LEAGUE - "Sarà una partita difficilissima, è una squadra fortissima e dobbiamo rimanere ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bologna Roma - Bologna 1 - 0 all'Olimpico, gol di Mayoral La rete al 44' del primo tempo La Roma batte di misura all'Olimpico il Bologna nella 30ma giornata del campionato di serie A. A fissare il punteggio sull'1 - 0 finale la rete di Borja Mayoral al 44' del primo tempo.

Roma, Mancini: "Che emozione essere capitano. Ajax, pronti a lottare" Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE - "Nel primo tempo abbiamo sofferto la ...

Roma Bologna 1-0: troppe occasioni perse il Resto del Carlino La Roma sorride: battuto il Bologna 1-0 Una Roma cinica, nonostante vari cambi tra i titolari, trova i 3 punti all'Olimpico contro un buon Bologna. E ora testa all'Europa League ...

Roma, il successo su misura per l'Ajax: Fonseca risparmia i titolari, la squadra non spreca energie Fonseca interrompe il digiuno in campionato (solo 1 punto nelle ultime 3 partite) e ritrova il successo contro il Bologna all'Olimpico: 1-0. La vittoria è di misura, ma non sofferta. Soprattutto utile ...

