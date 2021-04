Riaperture palestre e piscine | Draghi frena | “Non ho una data | dipende dai contagi”

(Di domenica 11 aprile 2021) Il premier Marioha preso la parola in conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 8 aprile e ha affrontato il tema delledelle attività economiche e dunque anche dial chiuso, che sono tra gli argomenti più attesi da milioni di italiani. Il presidente del consiglio, però, non ha al momento una: “Tutti chiedono le. E’ normale farlo. La miglior forma di sostegno all’economia sono le. Sono consapevole del bisogno e della disperazione, delle manifestazioni che ci sono state. Capisco il senso di smarrimento e di alienazione che c’è in questa situazione. Quanto più procedono celermente le vaccinazioni, tanto più si potrà tornare a riaprire. Parlo delle categorie a rischio. Occorre il 10% delle categorie a ...

E se anche Italia Viva chiede di 'programmare le' di ristoranti, cinema ea frenare è il Pd e lo stesso ministro della Salute Speranza. Con ancora 17mila casi e più di 300 morti c'...Oltre a Fi e Lega, c'è pure Italia Viva che vuole anticipare: chiede di 'programmare le' di ristoranti, cinema e. 'Stabiliamo subito in quale giorno riapriremo i ristoranti, in ...E se anche Italia Viva chiede di "programmare le riaperture" di ristoranti, cinema e palestre a frenare è il Pd così come lo stesso ministro della Salute Speranza. Con ancora 17mila casi e più di 300 ...StampaDraghi è stato chiaro: non c’è una data per le riaperture. Ma se il prossimo monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità dovesse rilevare che i casi sono in ulteriore diminuzione, si pense ...