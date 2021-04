Morte del Principe Filippo, i funerali sabato prossimo a Windsor (Di domenica 11 aprile 2021) Roma - Il funerale del Principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il Principe Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan. Visite alla spicciolata dei figli, oggi, al castello di Windsor dinanzi al feretro del Principe Filippo, consorte della regina Elisabetta morto ieri a 99 anni. Fra i primi a incontrare la madre e a rendere l'ultimo saluto al corpo del padre è stato visto il Principe Edoardo, quartogenito della coppia reale, accompagnato dalla moglie Sofia, contessa di Wessex. Mentre più tardi è stato notato pure il terzogenito Andrea, duca di York, escluso da diversi mesi dai ruoli ufficiali della Royal Family in seguito al ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 11 aprile 2021) Roma - Il funerale delsarà celebrato17 aprile al castello di. Lo ha annunciato Buckingham Palace. IlHarry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan. Visite alla spicciolata dei figli, oggi, al castello didinanzi al feretro del, consorte della regina Elisabetta morto ieri a 99 anni. Fra i primi a incontrare la madre e a rendere l'ultimo saluto al corpo del padre è stato visto ilEdoardo, quartogenito della coppia reale, accompagnato dalla moglie Sofia, contessa di Wessex. Mentre più tardi è stato notato pure il terzogenito Andrea, duca di York, escluso da diversi mesi dai ruoli ufficiali della Royal Family in seguito al ...

