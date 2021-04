LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Botta in semifinale! Eliminati Marjanovic, D’Angelo e Smiraglia (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEè 10.56 Finisce qui! Dominio totale di Roberto Botta che incrementa nel finale! Finisce 13-4 in suo favore! Semifinale per l’azzurro che si giocherà le medaglie nel pomeriggio. 10.54 L’azzurro blocca gli arti al turco! 10-1! 10.53 Quando Botta attacca, il turco non riesce a tamponare: 9-1. 10.51 Altri due pugni! Il secondo round si chiude con Botta avanti 7-0. 10.50 Calcio alla testa straordinario! 5-0 Botta! Non c’è storia fino a questo momento. 10.49 Che assalto dell’azzurro! 3-0 in favore di Botta a metà secondo round. 10.47 Ottimo l’inizio di Roberto Botta che chiude il primo round avanti 2-0. 10.46 Troppo attendismo di Atesli: il primo punto va a Botta. 10.45 Comincia la sfida! 10.43 La ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAè 10.56 Finisce qui! Dominio totale di Robertoche incrementa nel finale! Finisce 13-4 in suo favore! Semifinale per l’azzurro che si giocherà le medaglie nel pomeriggio. 10.54 L’azzurro blocca gli arti al turco! 10-1! 10.53 Quandoattacca, il turco non riesce a tamponare: 9-1. 10.51 Altri due pugni! Il secondo round si chiude conavanti 7-0. 10.50 Calcio alla testa straordinario! 5-0! Non c’è storia fino a questo momento. 10.49 Che assalto dell’azzurro! 3-0 in favore dia metà secondo round. 10.47 Ottimo l’inizio di Robertoche chiude il primo round avanti 2-0. 10.46 Troppo attendismo di Atesli: il primo punto va a. 10.45 Comincia la sfida! 10.43 La ...

