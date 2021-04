Focolai ospedalieri favoriti da Infermieri e OSS no vax

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 aprile 2021)dae Operatori Socio Sanitari no vax. Se quel 5-10% di antivaccinisti mette a repentaglio la sicurezza di un reparto intero.dae OSS. Sembra un controsenso assurdo, invece è proprio così. Proprio coloro che da un anno si impegnano ogni giorno per contrastare l’epidemia e curare le persone, alimentano piccoliche costringono le aziende a mettere interi reparti in quarantena e a registrare decine di positivi tutti insieme. Negli ultimi giorni si è molto parlato del “problema” dei professionisti antivaccinisti e del decreto di inizio aprile che ha introdotto l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal ruolo. Dopo oltre 3 mesi di campagna ...