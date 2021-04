Calcio: Serie A, la classifica (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – La classifica di Serie A dopo la trentesima giornata: Inter 74 punti; Milan 63; Juventus 62; Napoli 59; Atalanta 58; Lazio 55; Roma 51; Verona 41; Sassuolo 40; Sampdoria 36; Bologna 34; Udinese 33; Genoa e Spezia 32; Fiorentina e Benevento 30; Torino 27; Cagliari 22; Parma 20; Crotone 15. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – LadiA dopo la trentesima giornata: Inter 74 punti; Milan 63; Juventus 62; Napoli 59; Atalanta 58; Lazio 55; Roma 51; Verona 41; Sassuolo 40; Sampdoria 36; Bologna 34; Udinese 33; Genoa e Spezia 32; Fiorentina e Benevento 30; Torino 27; Cagliari 22; Parma 20; Crotone 15. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

