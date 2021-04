ZTE Axon 30 Pro+: annuncio in vista (Di sabato 10 aprile 2021) La società cinese presenterà tra una manciata di giorni il nuovo ZTE Axon 30 Pro+, smartphone di fascia alta che si caratterizzerà per avere al suo interno un SoC Snapdragon 888 ed una fotocamera anteriore nascosta sotto al display E’ fissato per il prossimo 15 Aprile il giorno di presentazione del nuovo telefono Axon 30 Pro+ da parte dell’azienda di elettronica ZTE. Quest’ultima ha rilasciato anche due banner in cui è possibile visionare il design della parte posteriore dello smartphone, la cui attenzione non può che ricadere sulla scritta presente sul modulo fotografico posteriore: 3 x 64MP. Vale a dire che sarà composto da ben 3 obbiettivi da 64MP ciascuno più un sensore da 8MP con lente periscopica. Un’ulteriore certezza sarà la presenza a bordo di un SoC Qualcomm Snapdragon 888. ZTE Axon 30 ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 aprile 2021) La società cinese presenterà tra una manciata di giorni il nuovo ZTE30, smartphone di fascia alta che si caratterizzerà per avere al suo interno un SoC Snapdragon 888 ed una fotocamera anteriore nascosta sotto al display E’ fissato per il prossimo 15 Aprile il giorno di presentazione del nuovo telefono30da parte dell’azienda di elettronica ZTE. Quest’ultima ha rilasciato anche due banner in cui è possibile visionare il design della parte posteriore dello smartphone, la cui attenzione non può che ricadere sulla scritta presente sul modulo fotografico posteriore: 3 x 64MP. Vale a dire che sarà composto da ben 3 obbiettivi da 64MP ciascuno più un sensore da 8MP con lente periscopica. Un’ulteriore certezza sarà la presenza a bordo di un SoC Qualcomm Snapdragon 888. ZTE30 ...

