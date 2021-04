Uomini e donne: Isabella infrange i cuori (Di sabato 10 aprile 2021) Isabella infrange un altro cuore a Uomini e donne: dopo Riccardo, ecco anche la new entry Angelo ricevere un bel due di picche. La dama ha le idee piuttosto chiare e non vuole prender in giro quel signore pugliese giunto in studio apposta per lei. E declina il suo corteggiamento. Isabella Ricci, dama del Trono Over di Uomini e donne, in una sola giornata ha infranto due cuori Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 aprile 2021)un altro cuore a: dopo Riccardo, ecco anche la new entry Angelo ricevere un bel due di picche. La dama ha le idee piuttosto chiare e non vuole prender in giro quel signore pugliese giunto in studio apposta per lei. E declina il suo corteggiamento.Ricci, dama del Trono Over di, in una sola giornata ha infranto dueArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

poliziadistato : 169° #anniversariopolizia #9aprile Presidente Mattarella riceve #capodellaPolizia Giannini che ha ricordato come 'n… - carlaruocco1 : Al di là della gaffe diplomatica, non si tratta solo di #istituzioni e #politica, anche ad una riunione di condomin… - lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - tony_colombia : RT @d_essere: In nome della pandemia 'Olanda, hanno ordini solo di colpire, duramente, che sia donne o uomini, perché no magari un domani… - FiliFilfrog : RT @Sadachbia18: Molti cosiddetti uomini non sopportano le donne intelligenti perchè non riescono a tenere a freno i loro pensieri . -