UFFICIALE – Mondiali in Qatar 2022: tutte le gare in esclusiva Rai. I dettagli (Di sabato 10 aprile 2021) Mondiali in Qatar 2022, tutte le gare in esclusiva Rai. Rai 1mandarà in onda almeno 28 partite del torneo, inclusa partita di apertura, semifinali e finale. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 aprile 2021)inleinRai. Rai 1mandarà in onda almeno 28 partite del torneo, inclusa partita di apertura, semifinali e finale. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ematr_86 : RT @digitalsat_it: #RaiSport, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite di #Qatar2022, offrirà anche un'amp… - ComunicareDigit : RT @digitalsat_it: #RaiSport, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite di #Qatar2022, offrirà anche un'amp… - digitalsat_it : #RaiSport, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite di #Qatar2022, offrirà anche u… - infoitsport : Mondiali 2022 Qatar, è ufficiale: ecco dove verranno trasmesse le partite - infoitsport : UFFICIALE - Mondiali Qatar 2022, dopo vent'anni tornano tutte le gare sulla Rai in esclusiva: i dettagli -