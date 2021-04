"Sta cedendo alle pressioni". Draghi fa la fine di Conte? Senaldi, riaperture e colori sballati: "Siamo al giorno zero" (Di sabato 10 aprile 2021) Pietro Senaldi è stato ospite di Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili come accade in occasione del fine settimana. Interrogato sulle eventuali differenze tra il governo di Mario Draghi e quello precedente in merito a ristori e riaperture, il direttore di Libero ha risposto nel seguente modo: “Al momento non vedo differenze. Io credo che anche le riaperture che vengono ventilate siano frutto più che altro della debolezza dell'esecutivo, che sta cedendo alle sempre più crescenti pressioni”. Secondo Senaldi, in questo momento Draghi non riesce a trovare soluzioni alternative: “Io sono scioccato dal caso della Sardegna. Un mese fa era bianca, lunedì diventerà rossa, com'è possibile? Significa che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Pietroè stato ospite di Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili come accade in occasione delsettimana. Interrogato sulle eventuali differenze tra il governo di Marioe quello precedente in merito a ristori e, il direttore di Libero ha risposto nel seguente modo: “Al momento non vedo differenze. Io credo che anche leche vengono ventilate siano frutto più che altro della debolezza dell'esecutivo, che stasempre più crescenti”. Secondo, in questo momentonon riesce a trovare soluzioni alternative: “Io sono scioccato dal caso della Sardegna. Un mese fa era bianca, lunedì diventerà rossa, com'è possibile? Significa che il ...

