Single a 30 anni, perché è così difficile trovare una partner? «Se sei Single a 30 anni, non incontrerai più il partner dei tuoi sogni». Più di due anni fa, il nostro collega Mateo Sancho ha così intitolato una riflessione in cui parlava della difficoltà di trovare l'amore quando ci lasciamo alle spalle i felici "anni 20": «Abbiamo allungato i tempi di ricerca e molti pensano alla coppia troppo tardi, finendo come balene spiaggiate che moriranno sulla riva». La verità è che il realismo apocalittico di Sancho è una realtà comune per sempre più persone. E non lo diciamo solo noi, lo fa anche la scienza. Il portale americano Quartz ha raccolto pochi giorni fa le dichiarazioni della ricercatrice Nancy Smith-Hefner, la quale afferma che in alcuni paesi asiatici, come l'Indonesia, si sono ridotti i record di matrimoni tra persone che ...

