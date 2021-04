Fonseca: «Guardiola ha ragione, i giocatori non sono macchine. Ci sono troppe partite» (Di sabato 10 aprile 2021) La Roma ha un cammino virtuoso in Europa League ma non in campionato, come mai? «sono due competizioni diverse. Siamo stati quasi tutta la stagione tra i primi 4 in classifica, è importante anche dire che ci sono mancati giocatori importanti, per questo abbiamo lasciato quella posizione. La Serie A è una competizione lunga con tante partite, l’Europa League è diversa. Quando c’è una competizione lunga si può sbagliare di più e se non hai i giocatori importanti è troppo difficile». Non ha mai pensato di aggiungere allo staff un ottimo conoscitore del calcio italiano? «Mai pensato». Come ha lavorato sulla testa dei giocatori in vista di domani? «I giocatori capiscono che la prossima partita è sempre la più importante. In questo momento è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) La Roma ha un cammino virtuoso in Europa League ma non in campionato, come mai? «due competizioni diverse. Siamo stati quasi tutta la stagione tra i primi 4 in classifica, è importante anche dire che cimancatiimportanti, per questo abbiamo lasciato quella posizione. La Serie A è una competizione lunga con tante, l’Europa League è diversa. Quando c’è una competizione lunga si può sbagliare di più e se non hai iimportanti è troppo difficile». Non ha mai pensato di aggiungere allo staff un ottimo conoscitore del calcio italiano? «Mai pensato». Come ha lavorato sulla testa deiin vista di domani? «Icapiscono che la prossima partita è sempre la più importante. In questo momento è ...

