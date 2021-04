Fonseca e Mihajlovic pre Roma-Bologna (Di sabato 10 aprile 2021) Domenica 11 aprile 2021 alle 18.00 all’Olimpico la Roma ospiterà il Bologna nella gara valida per la 30° giornata di campionato di Serie A. Fonseca e Mihajlovic sono intervenuti in conferenza stampa pre Roma-Bologna per presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Fonseca? In conferenza stampa pre Roma-Bologna l’allenatore giallorosso ha parlato della differenza di risultati ottenuti in campionato e in Europa League: “Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima della partita con l’Ajax, noi siamo stati quasi sempre nei primi 4 posti in tutta la stagione, dentro l’obiettivo in campionato. Penso che sia però anche importante dire che sono mancati giocatori importanti da quando abbiamo lasciato le prime 4 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Domenica 11 aprile 2021 alle 18.00 all’Olimpico laospiterà ilnella gara valida per la 30° giornata di campionato di Serie A.sono intervenuti in conferenza stampa preper presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? In conferenza stampa prel’allenatore giallorosso ha parlato della differenza di risultati ottenuti in campionato e in Europa League: “Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima della partita con l’Ajax, noi siamo stati quasi sempre nei primi 4 posti in tutta la stagione, dentro l’obiettivo in campionato. Penso che sia però anche importante dire che sono mancati giocatori importanti da quando abbiamo lasciato le prime 4 ...

