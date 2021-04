È Morto Dmx, 50enne Rapper Americano Finito in Coma per Overdose (Di sabato 10 aprile 2021) Era in Coma da quando aveva assunto sostanze stupefacenti e non ce l’ha fatta. Il Rapper Dmx, nome d’arte di Earl Simmons, ha perso definitivamente la sua battaglia contro la ... Leggi su youreduaction (Di sabato 10 aprile 2021) Era inda quando aveva assunto sostanze stupefacenti e non ce l’ha fatta. IlDmx, nome d’arte di Earl Simmons, ha perso definitivamente la sua battaglia contro la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DMX non ce l'ha fatta. Il rapper ha perso la sua battaglia dopo essere rimasto in stato vegetativo per una settiman… - odalysio : RT @Agenzia_Ansa: DMX non ce l'ha fatta. Il rapper ha perso la sua battaglia dopo essere rimasto in stato vegetativo per una settimana a ca… - radio_m2o : @dmx è stato una figura chiave della scena hip hop degli anni ‘90 e Duemila: purtroppo ieri si è spento a New York.… - fight_shield : Dopo la morte del rapper #DMX, diversi MMA fighter hanno scritto dei messaggi di cordoglio sui social media. - pasqustrangio : È morto a soli 50 anni per via di un'overdose il rapper DMX, considerato da alcuni addirittura l'erede di Tupac. Og… -