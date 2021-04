“#DirettaMente Officina Pasolini a casa tua” | gli eventi live streaming

(Di sabato 10 aprile 2021) La giornalista Valentina Farinaccio Proseguono gli appuntamenti del formattua. Il 10 aprile c’è Max Paiella con Il territorio va in scena! Storie di teatro, il teatro delle storie, ironica riflessione sull’esaurimento delle risorse vitali sul pianeta; l’11 aprile Matteo Santilli dirige e conduce SuperficieShow, racconto del mestiere dell’attore; il 13, per Prospettive d’autore, la scrittrice e giornalista Valentina Farinaccio con Vera Gheno parla del lavoro dello scrittore. INFO: ore 21facebook.com/.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #DirettaMente Officina

Proseguono gli appuntamenti nel mese di aprile perPasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, con il format #Pasolini a casa tua in streaming alle 21:00 sulla pagina Facebook. Leggi anche > Sabato 10 Max Paiella fa tappa aPasolini con il suo spettacolo Il territorio va in ...La revisione auto si può fare presso qualsiasiconvenzionata opresso le sedi della Motorizzazione Civile . In genere i costi da sostenere per la revisione sono più bassi se ci ...Proseguono gli appuntamenti nel mese di aprile per Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, con il format #DirettaMente/ Officina Pasolini a ...Appuntamenti di musica e teatro nella nuova programmazione disponibile sui canali social dell’hub culturale. Tra i protagonisti la cantautrice toscana e il comico ...