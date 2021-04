Denise Pipitone, l’intervista a Barba D’Urso: «Ho visto Denise, era incappucciata» (Di sabato 10 aprile 2021) Denise Pipitone, l'intervista esclusiva al testimone oculare a Pomeriggio 5: «L'ho vista, era incappucciata». Poi l'ospite scoppia in lacrime. Ieri, nel programma contenitore di Canale 5, si è tornati a parlare del caso della bimba siciliana scomparsa all'età di quattro anni 17 anni fa a Mazara Del Vallo. Dopo il confronto con il gruppo sanguigno di Olesya Rostova - che si è risolto in un nulla di fatto - Barbara D'Urso intervista la guardia giurata che avrebbe visto la bimba dopo la scomparsa. Si tratta di Felice Grieco, un vigilante che il 18 ottobre 2004 - a un mese dalla sparizione - avrebbe visto la bimba a Milano. Ecco il racconto del vigilante: «Era un lunedì. Fui invitato dal direttore della banca ad allontare un bimbo con la fisarmonica di fronte ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 aprile 2021), l'intervista esclusiva al testimone oculare a Pomeriggio 5: «L'ho vista, era». Poi l'ospite scoppia in lacrime. Ieri, nel programma contenitore di Canale 5, si è tornati a parlare del caso della bimba siciliana scomparsa all'età di quattro anni 17 anni fa a Mazara Del Vallo. Dopo il confronto con il gruppo sanguigno di Olesya Rostova - che si è risolto in un nulla di fatto -ra D'Urso intervista la guardia giurata che avrebbela bimba dopo la scomparsa. Si tratta di Felice Grieco, un vigilante che il 18 ottobre 2004 - a un mese dalla sparizione - avrebbela bimba a Milano. Ecco il racconto del vigilante: «Era un lunedì. Fui invitato dal direttore della banca ad allontare un bimbo con la fisarmonica di fronte ...

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - internaeco : Dopo la (prevedibile) mancata corrispondenza con la ragazza russa, ricomincia la lunga attesa di Piera Maggio per l… - jellalerzaa : RT @giuligiuly_2: ?? IMPORTANTE ?? ?? IMPORTANT ?? Cerchiamo Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, Sicilia, nel 2004. #… -