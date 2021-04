Cattelan, problemi in Rai: il suo programma costa troppo? Retroscena (Di sabato 10 aprile 2021) Televisione Il conduttore si appresta a presentarsi al grande pubblico della tv generalista, ma Da Grande è stato rimandato: i motivi che potrebbero esserci dietro la decisione Pubblicato su 9 Aprile 2021 problemi per Cattelan in Rai: il suo programma costa troppo? I Retroscena su Da Grande, questo dovrebbe essere il titolo della trasmissione, sono giunti dalla rubrica A lume di candela di Dagospia. Pare che l’arrivo del conduttore sulla prima rete Rai stia tardando per dei motivi economici. Le due puntate erano previste per il mese di maggio, ma sono slittate al prossimo autunno. Nel programma ci sarà spazio per monologhi e confronti generazionali sulla paura di diventare grandi, per uno che è considerato un ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Televisione Il conduttore si appresta a presentarsi al grande pubblico della tv generalista, ma Da Grande è stato rimandato: i motivi che potrebbero esserci dietro la decisione Pubblicato su 9 Aprile 2021perin Rai: il suo? Isu Da Grande, questo dovrebbe essere il titolo della trasmissione, sono giunti dalla rubrica A lume di candela di Dagospia. Pare che l’arrivo del conduttore sulla prima rete Rai stia tardando per dei motivi economici. Le due puntate erano previste per il mese di maggio, ma sono slittate al prossimo autunno. Nelci sarà spazio per monologhi e confronti generazionali sulla paura di diventare grandi, per uno che è considerato un ...

