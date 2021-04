Calcio:Conte, non abbiamo vinto nulla e ci serve ultimo step (Di sabato 10 aprile 2021) "Ribadisco che non abbiamo ancora vinto niente, dobbiamo fare l'ultimo step, il più importante. Ora solo zitti e pedalare, zero proclami. L'unica cosa che abbiamo già fatto, perché è un dato di fatto, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) "Ribadisco che nonancoraniente, dobbiamo fare l', il più importante. Ora solo zitti e pedalare, zero proclami. L'unica cosa chegià fatto, perché è un dato di fatto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Conte Conte, venire all'Inter la sfida più difficile Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. . 10 aprile 2021

Calcio:Conte, non abbiamo vinto nulla e ci serve ultimo step Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Cagliari. "Anche in Europa abbia ridato credibilità, visto che l'anno scorso abbiamo fatto la finale di Europa ...

Calcio:Conte, non abbiamo vinto nulla e ci serve ultimo step - Calcio ANSA Nuova Europa Conte: "Nainggolan? Fatte altre scelte" Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari ... scorso c’è stata anche la finale di Europa League, il miglior risultato del calcio italiano negli ultimi anni. Ora ...

Inter, Conte allontana lo scudetto: «Non abbiamo ancora fatto niente» Chi gioca contro le ex squadre ci mette qualcosa in più», l’avviso di Antonio Conte. Cagliari. «Vedendo la loro rosa era difficile pensare a quella posizione in classifica. Sappiamo che sarà una gara ...

