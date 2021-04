Avengers Campus in California | il 4 giugno l’apertura

(Di sabato 10 aprile 2021) L’attesissimoal Disney’sAdventure si aprirà con WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, il 4. L’attore Tom Holland apparirà nell’attrazione nei panni di Peter Parker, guidando i visitatori in una corsa per famiglie piena di avventure. Per la prima volta, gli ospiti potranno prendere parte all’azione attraverso elementi interattivi a bordo con lo stesso Spider-Man

