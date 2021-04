“Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi” | la confessione di Miryea spiazza la conduttrice

Advertising

blogtivvu : “Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi”: confessione di Miryea spiazza #isola - infoitcultura : Daniela Martani: 'Andrea Cerioli? Inutile e antipatico'/ Bordata alla Blasi 'Stavo..' - funny_dreamer16 : Akash su Andrea Cerioli: 'Direttamente da Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi. Come fa ad avere tutti i follow… - infoitcultura : Miryea Stabile a Elisa Isoardi: 'Andrea Cerioli si era invaghito di te' - L'isola dei famosi - pazzeskacaserta : RT @oocisola: Andrea Cerioli e Brando Giorgi discutono, Cerioli lo accusa di essere falso davanti alle telecamere. #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Cerioli

... che aveva confessato la sua attrazione per la conduttrice della Prova del cuoco ricevendo in cambio un clamoroso due di picche in diretta, gira voce che anche l'ultimo arrivatosia '...... vincitrice de La Pupa e il Secchione, è stata in vena di confidenze con Elisa Isoardi e Vera Gemma ed è arrivata a fare una rivelazione molto interessante sul conto di. A suo dire, ...Durante il daytime dell’Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi non ha negato l’ipotesi di Miryea Stabile, sulla possibile cotta di Andrea Cerioli, ma si è limitata a precisare il suo punto di vista: No ...Miryea Stabile, ex volto di Rai 1 e vincitrice de ”La Pupa e il Secchione”, ha fatto notare a Elisa Isoardi che Andrea Cerioli, nuovo naufrago sull’isola delle Honduras, potrebbe provare un interesse ...