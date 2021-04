Amici 20: Zerbi 'flirta' con la ballerina, la De Filippi lo rimprovera: 'Rudy ora basta!' (Di sabato 10 aprile 2021) Amici 20: Zerbi flirta con la ballerina, la De Filippi lo rimprovera: 'Rudy ora basta!'. La è all'insegna del divertimento scanzonato. Non solo sfide ma anche , corpo di ballo e conduttrice. Insomma ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021)20:con la, la Delo: 'ora'. La è all'insegna del divertimento scanzonato. Non solo sfide ma anche , corpo di ballo e conduttrice. Insomma ...

Advertising

Gaia_vullo : RT @Chiara36113210: Delusione più grande di oggi è Rudy Zerbi che decide di non mettere Martina in nomination. È tutta colpa tua. #Amici20… - Chiara36113210 : Delusione più grande di oggi è Rudy Zerbi che decide di non mettere Martina in nomination. È tutta colpa tua. #Amici20 #amici - zazoomblog : Amici 20 Rudy Zerbi fissa la ballerina. Maria lo rimprovera: “E’ imbarazzante” - #Amici #Zerbi #fissa #ballerina. - SmorfiaDigitale : Amici, Arisa contro Zerbi: 'Devi smetterla!' - Giorgiaa394 : RT @fairylouit: Glee Sangiovanni Martina Sangio rudy zerbi serena #Amici2020 #amici #Amici20 #Raffaele -