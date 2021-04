Age of Empire 4 arriva in autunno su Xbox Game Pass e Steam, ci sarà una beta – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 aprile 2021) Microsoft ha annunciato che Age of Empire 4 arriverà questo in autunno su Windows 10 attraverso l’Xbox Game Pass per PC e Steam e che ci sarà una beta.. Durante la presentazione di oggi Microsoft e Relic Entertainment hanno presentato nel dettaglio il nuovo Age of Empire 4. Questo attesissimo strategico in tempo reale arriverà questo in autunno su Windows 10 attraverso l’Xbox Game Pass per PC e Steam. Il colosso di Redmond ha anche annunciato che prima de lancio ci sarà una beta per tutti i giocatori, in modo da poter smussare i problemi del gioco prima del lancio. … Notizie giochi PC Windows L'articolo Age of ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021) Microsoft ha annunciato che Age of4 arriverà questo insu Windows 10 attraverso l’per PC ee che ciuna.. Durante la presentazione di oggi Microsoft e Relic Entertainment hanno presentato nel dettaglio il nuovo Age of4. Questo attesissimo strategico in tempo reale arriverà questo insu Windows 10 attraverso l’per PC e. Il colosso di Redmond ha anche annunciato che prima de lancio ciunaper tutti i giocatori, in modo da poter smussare i problemi del gioco prima del lancio. … Notizie giochi PC Windows L'articolo Age of ...

