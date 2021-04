Supercell annuncia Clash Heroes e Clash Mini (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo Clash Quest, Supercell ha annunciato altri 2 giochi per la serie Clash, ossia Clash Heroes e Clash Mini, a seguire i primi dettagli. In Clash Heroes dovrete creare una squadra composta da personaggi dotati di abilità uniche, allo scopo di sconfiggere boss e ottenere delle ricompense nei tanti livelli di gioco. Ogni personaggio dispone di un sistema di combattimento personalizzato, con la possibilità di affidarsi a differenti stili. Potrete muovere il personaggio liberamente nello scenario, con la possibilità di attaccare i nemici con due mosse, oltre a ricorrere all’abilità speciale. Non mancheranno in gioco i protagonisti ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 9 aprile 2021) DopoQuest,hato altri 2 giochi per la serie, ossia, a seguire i primi dettagli. Indovrete creare una squadra composta da personaggi dotati di abilità uniche, allo scopo di sconfiggere boss e ottenere delle ricompense nei tanti livelli di gioco. Ogni personaggio dispone di un sistema di combattimento personalizzato, con la possibilità di affidarsi a differenti stili. Potrete muovere il personaggio liberamente nello scenario, con la possibilità di attaccare i nemici con due mosse, oltre a ricorrere all’abilità speciale. Non mancheranno in gioco i protagonisti ...

