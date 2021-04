Stand By: il supporto per device di Imiberg e Automha (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è tenuta questa mattina, all’Istituto Imiberg di Bergamo, la conferenza stampa di presentazione del progetto Stand By. Realizzato dagli alunni della classe IV I.T.E. dell’Istituto Superiore Imiberg in collaborazione con Automha, si tratta di un supporto per dispositivi tecnologici realizzato dall’assemblaggio di targhette scartate dal processo produttivo dell’azienda. Innovativa e moderna, questa iniziativa ha permesso a Imiberg di partecipare al concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione “La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere”. Rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio italiano, il concorso ha l’obiettivo di stimolare le riflessioni degli studenti riguardo l’utilizzo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è tenuta questa mattina, all’Istitutodi Bergamo, la conferenza stampa di presentazione del progettoBy. Realizzato dagli alunni della classe IV I.T.E. dell’Istituto Superiorein collaborazione con, si tratta di unper dispositivi tecnologici realizzato dall’assemblaggio di targhette scartate dal processo produttivo dell’azienda. Innovativa e moderna, questa iniziativa ha permesso adi partecipare al concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione “La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere”. Rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio italiano, il concorso ha l’obiettivo di stimolare le riflessioni degli studenti riguardo l’utilizzo ...

