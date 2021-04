Sei Regioni in zona arancione, Sardegna in rosso: ecco come cambiano i colori dal 12 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Sarà firmata oggi la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per i passaggi di colore delle Regioni determinati sulla base del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. A partire da lunedì 12 aprile l’Italia si tingerà per lo più di arancione. Le Regioni che lasceranno la zona rossa sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Tra le Regioni che resteranno nella fascia rossa ci sono invece Campania, Puglia e Valle d’Aosta dove la situazione epidemiologica non permette ancora di procedere con le riaperture di negozi, parrucchieri e centri estetici. Passerà in fascia rossa la Sardegna a causa dell’indice Rt superiore alla soglia d’allarme dell’1,25, ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) Sarà firmata oggi la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per i passaggi di colore delledeterminati sulla base del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. A partire da lunedì 12l’Italia si tingerà per lo più di. Leche lasceranno larossa sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Tra leche resteranno nella fascia rossa ci sono invece Campania, Puglia e Valle d’Aosta dove la situazione epidemiologica non permette ancora di procedere con le riaperture di negozi, parrucchieri e centri estetici. Passerà in fascia rossa laa causa dell’indice Rt superiore alla soglia d’allarme dell’1,25, ...

LegaSalvini : FACCIA A FACCIA DRAGHI-#SALVINI: 'IN SEI REGIONI SI PUÒ RIAPRIRE' - LegaSalvini : #SALVINI: “IN ALMENO SEI REGIONI SI PUÒ GIÀ RIAPRIRE. SCEGLIAMO IN BASE AI DATI” - CorriereCitta : Covid, passano in arancione sei regioni, Sardegna in rosso - Katy56928024 : Siamo stati la prima regione d'italia in zona bianca. E ora siamo al primo posto con l'rt più alto rispetto a tutte… - infoitinterno : Monitoraggio Covid. Rt in calo a 0,92. Sei Regioni vanno in arancione. Campania, Puglia e Valle d'Aosta restano ros… -