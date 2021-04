Principe Harry torna a casa per funerali nonno, ma “deve sbrigarsi”: Meghan in forse (Di venerdì 9 aprile 2021) News La morte del Principe Filippo farà sì che il fratello di William torni in Inghilterra prima del previsto: le ultime notizie Pubblicato su 9 Aprile 2021 La morte del Principe Filippo anticiperà il ritorno in Inghilterra del Principe Harry. Pare che le condizioni del marito della regina Elisabetta fossero peggiorate negli ultimi mesi al punto che la famiglia reale si stesse preparando all’ultimo saluto. Un ultimo saluto a cui Harry vuole esserci, a tutti i costi. Non potrebbe mai mancare, anche perché chi ha conosciuto la famiglia Windsor e l’ha studiata da vicino racconta di un rapporto speciale tra Harry e suo nonno Filippo. Tuttavia con il Covid di mezzo non sarebbe facile conciliare i tempi del ritorno di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) News La morte delFilippo farà sì che il fratello di William torni in Inghilterra prima del previsto: le ultime notizie Pubblicato su 9 Aprile 2021 La morte delFilippo anticiperà il ritorno in Inghilterra del. Pare che le condizioni del marito della regina Elisabetta fossero peggiorate negli ultimi mesi al punto che la famiglia reale si stesse preparando all’ultimo saluto. Un ultimo saluto a cuivuole esserci, a tutti i costi. Non potrebbe mai mancare, anche perché chi ha conosciuto la famiglia Windsor e l’ha studiata da vicino racconta di un rapporto speciale trae suoFilippo. Tuttavia con il Covid di mezzo non sarebbe facile conciliare i tempi del ritorno di ...

