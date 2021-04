Principe Filippo | ma Re delle gaffe | gli scivoloni poco “politically correct” del Duca di Edimburgo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nel giorno della morte del, il mondo lo ricorda come compagno della Regina Elisabetta per gli ultimi 73 anni. La storia deldiperò rappresenta anche un unicum nelle composte etichette della Famiglia Reale inglese:è infatti diventato celebre, nel corso dei decenni, per numerose, che soprattutto in questi ultimi anni sarebbero costate alla Corona numerose polemiche legate al politicamente corretto.dimorto a 99 anni La notizia è stata riferita nelle ultime dalla Famiglia Reale: nato a Corfù comedi Grecia e Danimarca, Philip Mountbatten è morto a 99 anni col titolo didel Regno Unito e ...

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - chanel87s : RT @aiwhthis: Una vita insieme ?? Buon viaggio principe Filippo #PrincePhilip - cate_p_ : No Paola rispunta per citare un morto, rip principe Filippo #ilparadisodellesignore -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Il premier britannico Boris Johnson ha omaggiato ildavanti a Downing Street. "Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina. Ed è proprio alla famiglia reale che sono ...La Bbc ha interrotto tutti i suoi programmi per annunciare in diretta la notizia che i sudditi britannici non avrebbero mai voluto ricevere, quella della morte del 99enne. L'emittente britannica, per l'occasione, ha mandato subito la sigla in versione 'a lutto' in bianco e nero, al posto del solito rosso che contraddistingue la testata. 'Interrompiamo ...Meghan Markle starebbe mettendo insieme un team legale “ molto aggressivo ” per rispondere alle accuse di Piers Morgan nelle ultime settimane . Morto Filippo, il principe… Leggi ...E’ morto a 99 anni il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta d’Inghilterra. L’annuncio è stato dato da Buckingham Palace in mattinata. Avrebbe compiuto cento ...